Тренер Марокко Реграги: «Перед матчем сказал игрокам, что они должны сотворить историю»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился впечатлениями после успеха.

Марокканцы обыграли Португалию (1:0) и стали первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

«В прошлый раз мы прошли Испанию, а теперь нам удалось обыграть ещё одну великую команду. У наших игроков невероятная сила духа, они отдали всё ради достижения этой цели. Перед матчем я сказал им, что они должны сотворить историю и стать первой африканской командой, дошедшей до полуфинала чемпионата мира. Я очень горжусь ими», – цитирует TMW Реграги.

За путёвку в финал сборная Марокко поспорит с победителем встречи Англия – Франция.