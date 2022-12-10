Кечинов воздерживается от того, чтобы заранее отдать Португалии победу над Марокко

Известный в прошлом футболист московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов считает, что сборной Португалии отнюдь не гарантирована победа в игре с Марокко, которая в предыдущем раунде отправила домой испанскую команду.

Кечинов заявил, что не будет удивлен, если в итоге Марокко и вовсе прорвется в полуфинал. Ранее африканские команды никогда не добирались до столь высокой фазы главного футбольного форума в мире.

- Я бы точно не стал заранее отдавать победу Португалии. В этой маре хватает интриг. Не удивлюсь, если Марокко пройдет в полуфинал. Я серьезно. Сейчас уже все возможно, - заявил Кечинов, слова которого цитирует playmaker24.ru.