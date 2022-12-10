Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, которого перевели в запас национальной команды на чемпионате мира в Катаре, высказался о болельщиках.

«Португалия уже выиграла один чемпионат – чемпионат среди болельщиков. Мы постоянно чувствуем серьезную поддержку с их стороны во время матчей мундиаля. Это фантастика. Продолжайте поддерживать сборную в хорошие и плохие периоды. Мы же приложим все силы, чтобы отплатить вам победами. Вперед, Португалия», - гласит сообщение 37-летнего голеадора в соцсетях.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии встретится с командой Марокко.