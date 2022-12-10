Билялетдинов не верит в то, что Аргентина сможет пройти Хорватию

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о том, кто, по его мнению, является главным фаворитом чемпионата мира после вылета сборной Бразилии.

Билялетдинов не верит в то, что сборная Аргентины сумеет одолеть Хорватию и выйти в финал мундиаля, отметив, что у той же сборной Португалии, которая ещё свой четвертьфинальный матч не сыграла, гораздо больше шансов выиграть турнир.

«Роналду ещё может сказать своё слово. Было бы красиво, если бы в финале встретились Аргентина и Португалия, но сомневаюсь, что такое возможно», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Напомним, сегодня, 10 декабря, на стадии 1/4 финала чемпионата мира Португалия встретится с Марокко. Начало — в 18:00 по московскому времени.