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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Билялетдинов не верит в то, что Аргентина сможет пройти Хорватию

10 Декабря 2022 • 14:34 Комментировать
Марокко
...
Португалия
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Через 2 ч. 39 мин.

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о том, кто, по его мнению, является главным фаворитом чемпионата мира после вылета сборной Бразилии.

Билялетдинов не верит в то, что сборная Аргентины сумеет одолеть Хорватию и выйти в финал мундиаля, отметив, что у той же сборной Португалии, которая ещё свой четвертьфинальный матч не сыграла, гораздо больше шансов выиграть турнир.

«Роналду ещё может сказать своё слово. Было бы красиво, если бы в финале встретились Аргентина и Португалия, но сомневаюсь, что такое возможно», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Напомним, сегодня, 10 декабря, на стадии 1/4 финала чемпионата мира Португалия встретится с Марокко. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
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