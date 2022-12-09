«Барселона» следит за Рамушем ещё с начала сезона

Каталонская «Барселона» ещё с начала сезона следит за нападающим сборной Португалии Гонсалу Рамушем, который наделал много шороху своим хет-триком в ворота Швейцарии в ⅛ финала чемпионата мира.

По информации от Sport, «сине-гранатовые» изучали возможность приобретения форварда лиссабонской «Бенфики», но сейчас трансфер заметно усложнился из-за того, что ценник на футболиста взлетел до небес благодаря его выступлениям на чемпионате мира.

Если говорить об игре на клубном уровне, на счету Рамуша в нынешнем сезоне 14 голов и 3 результативные передачи за «Бенфику» в 21 матче во всех турнирах.