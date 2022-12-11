Непомнящий — о выходе Марокко в полуфинал чемпионата мира: «Африканский футбол требует большего уважения»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий, ранее возглавлявший сборную Камеруна, прокомментировал выход Марокко в полуфинал чемпионата мира. Отметим, что никогда прежде африканские команды не добирались до этой стадии турнира.

«Радуюсь победе сборной Марокко. Всегда говорил, что африканский футбол требует большего уважения», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 10 декабря, в матче 1/4 финала мундиаля марокканцы одолели Португалию (1:0). В полуфинале турнира африканская сборная встретится с действующим чемпионом мира Францией. Эта игра состоится 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.