Буфаль: «Надеюсь, в полуфинале Марокко сыграет с Францией»

Вингер сборной Марокко Софьян Буфаль ждёт встречи с действующими чемпионами мира.

Марокко удалось добраться до полуфинала благодаря победе над Португалией (1:0). В ближайшие часы команда узнает своего соперника по полуфиналу – им станет победитель матча сборных Англии и Франции.

«Наша мечта продолжается, мы не хотим просыпаться. Мы заслужили абсолютно всё, чего добились, но это ещё не конец – впереди полуфинал и, надеюсь, финал. Хочу, чтобы нашими следующими соперниками стали французы. Желаю удачи сборной Франции в сегодняшнем матче с Англией», – заявил Буфаль после исторического триумфа своей команды.