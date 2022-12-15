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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кака: «Грустно наблюдать всё то, что было сказано о Роналду, он всегда поддерживал игроков, когда им было трудно»

15 Декабря 2022 • 10:02 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Экс-полузащитник мадридского «Реала» сборной Бразилии Кака отреагировал на критику в адрес португальского нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, в ноябре 37-летний Роналду остался без клуба, а на чемпионате мира в Катаре легендарный футболист сумел отличиться лишь одним голом с пенальти в пяти проведённых встречах, выбыв со своей сборной на стадии 1/4 финала.  

По словам Кака, ранее Роналду всегда поддерживал своих партнёров, когда им приходилось трудно. В отношении же самого португальца этого сейчас не происходит.  

«Грустно наблюдать всё то, что было сказано о Роналду. Я играл с ним в «Реале», и он всегда поддерживал футболистов, у которых был трудный период», — приводит слова Кака DW Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Кака Криштиану Роналду Сборная Португалии
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