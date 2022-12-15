​Сантуш покинет должность главного тренера сборной Португалии в ближайшие часы

Фернанду Сантуш всё же оставит должность главного тренера сборной Португалии. Как сообщает Record, об отставке 68-летнего специалиста будет объявлено в ближайшие часы.

Сборная Португалии неудачно выступила на чемпионате мира – 2022. Команда сошла с турнирной дистанции уже в 1/4 финала, проиграв Марокко со счётом 0:1.

Стоит сказать, что контракт Фернанду Сантуша с Федерацией футбола Португалии был рассчитан до завершения Евро-2024.

Фернанду Сантуш работал со сборной Португалии с конца сентября 2014 года. Под руководством этого специалиста португальцы становились чемпионами Европы, а также завоёвывали трофей Лиги наций.