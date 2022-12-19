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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кафельников прокомментировал поражение Франции от Аргентины в финале ЧМ-2022

19 Декабря 2022 • 19:08 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший теннисист Евгений Кафельников высказался после финала чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 по пен.).

«Я смотрел финал и болел за французов. Не знаю, не уверен, что это самый лучший финал в истории футбола. Спорт таков, что обе команды победить не могут, кто-то должен был проиграть», — цитирует Кафельникова Metaratings.

По словам эксперта, он не хочет сравнивать Лионеля Месси с другими звездами и не собирается говорить о том, стал ли нападающий лучшим футболистом в истории после этого финала.  

Стоит отметить, что 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Франции Евгений Кафельников
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