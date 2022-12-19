Кафельников прокомментировал поражение Франции от Аргентины в финале ЧМ-2022

Бывший теннисист Евгений Кафельников высказался после финала чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 по пен.).

«Я смотрел финал и болел за французов. Не знаю, не уверен, что это самый лучший финал в истории футбола. Спорт таков, что обе команды победить не могут, кто-то должен был проиграть», — цитирует Кафельникова Metaratings.

По словам эксперта, он не хочет сравнивать Лионеля Месси с другими звездами и не собирается говорить о том, стал ли нападающий лучшим футболистом в истории после этого финала.

Стоит отметить, что 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.