Генич объяснил, почему Франция не станет чемпионом мира

Популярный телекомментатор Константин Генич считает, что сборная Аргентины может победить Францию в финале чемпионата мира – 2022.

«Франция - чемпион мира? Нет. У них бегают только три человека: Гризманн, Рабио и Тчуамени. Мбаппе не участвует в обороне. Дембеле просто смотрит за мячом. Аргентина их может остановить», - поведал комментатор на ютуб-канале «Вышли!».

Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало матча запланировано в 18:00 московскому времени.

В полуфинале аргентинцы одолели Хорватию (3:0), а французы переиграли Марокко – 2:0.