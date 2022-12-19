Пономарёв — о финале ЧМ-2022: «Просто захватывающий поединок!»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал результат финального матча чемпионата мира 2022 года Аргентина – Франция (3:3, 4:2 по пен.).

«Сильное ли впечатление оставила финальная игра? Конечно. Уникальный матч. Просто захватывающий поединок! Но я предполагал, что будет дополнительное время, и победит именно Аргентина», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт считает, что аргентинцы сами упустили преимущество в два мяча во втором тайме. Затем команды довели дело до одиннадцатиметровых ударов, но пенальти не все умеют бить, заявил Пономарёв.



Сборная Аргентины в третий раз в своей истории выиграла Кубок мира, ранее это случалось в 1978 и 1986 годах.