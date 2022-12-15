Тчуамени: «Гризманн назвал Месси лучшим в мире? Надеюсь, Мбаппе в финале докажет, что это не так»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени не считает Лионеля Месси лучшим футболистом в мире. Хавбек мадридского «Реала» надеется, что Килиан Мбаппе в финале чемпионата мира против Аргентины докажет, что лучшим является именно он.

«Гризманн назвал Месси лучшим футболистом в мире? Я считаю таковым Килиана Мбаппе. Надеюсь, в следующем матче он докажет Гризманну, что тот ошибается», – сказал Тчуамени в интервью после матча с Марокко.

В данный момент Месси и Мбаппе являются лучшими бомбардирами чемпионата мира с 5 голами. Так как Лионель трижды отличился с пенальти, он уступает в гонке своему партнёру по «ПСЖ».