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Тчуамени: «Гризманн назвал Месси лучшим в мире? Надеюсь, Мбаппе в финале докажет, что это не так»

15 Декабря 2022 • 11:42 Комментировать
Аргентина
...
Франция
18.12 18:00

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени не считает Лионеля Месси лучшим футболистом в мире. Хавбек мадридского «Реала» надеется, что Килиан Мбаппе в финале чемпионата мира против Аргентины докажет, что лучшим является именно он.

«Гризманн назвал Месси лучшим футболистом в мире? Я считаю таковым Килиана Мбаппе. Надеюсь, в следующем матче он докажет Гризманну, что тот ошибается», – сказал Тчуамени в интервью после матча с Марокко.

В данный момент Месси и Мбаппе являются лучшими бомбардирами чемпионата мира с 5 голами. Так как Лионель трижды отличился с пенальти, он уступает в гонке своему партнёру по «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе Орельен Тчуамени
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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