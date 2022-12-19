Хави: «Месси – лучший в истории, он заслужил стать чемпионом мира»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о недавнем финале чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

Команды забили друг другу по три мяча за 120 минут игры, а в серии пенальти верх взяли аргентинцы – 4:2.

«Я очень рад за моего друга Лионеля Месси – как лучший футболист в истории, он заслужил выиграть чемпионат мира. Этот финал – один из лучших за всё время. Обе команды заслуживали стать чемпионами. Жюль Кунде и Усман Дембеле провели хороший турнир, они тоже заслуживали победу», – цитируют Хави испанский СМИ.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз, а Лионель Месси стал победителем мундиаля впервые в карьере.