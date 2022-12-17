Леброн Джеймс – о финале ЧМ-2022: «Хочу просто увидеть классный матч»

Знаменитый баскетболист Леброн Джеймс высказался о предстоящем финальном матче катарского чемпионата мира.

Звёздный спортсмен признался, что у него отсутствует желание в выборе команды, за которую он мог бы болеть в завершающем матче мирового первенства.

«Я хочу просто увидеть классный матч. Буду болеть за красивый футбол, как и все остальные, вне зависимости от поддержки Франции или Аргентины», - сказал баскетболист YouTube-каналу NBA on Fire.

Аргентинская и французская команды сыграют между собой самый важный матч последних четырёх лет в ближайшее воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.