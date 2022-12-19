Рио Фердинанд: «Вряд ли такое когда-нибудь повторится»

Рио Фердинанд, бывший английский защитник, прокомментировал события финального матча чемпионата мира, в котором аргентинская сборная одолела по пенальти французов после того, как основное время игры завершилось вничью. Аргентина в шестой раз сыграла в финале, и в третий раз выиграла его - предыдущие победы имели место в 1978 и 1986 годах.

- Такое вряд ли когда-нибудь повторится. Не могу себе представить. Две великие команды идут нос в нос, никто не хочет уступать. Суперзвезды обеих команд выжимают из себя все, выдают гол за голом. Фантастика, - цитирует слова Фердинанда BBC One.