Сёмин: «Месси — выдающийся футболист»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси в преддверии матча с Францией.

«Месси — выдающийся футболист. Он побеждает в клубном футболе, но на уровне сборных у него побед не так много. На сегодняшний день это снижает его рейтинг. Для Месси будет очень важно победить», — цитирует Сёмина Sport24.

На счету 35-летнего игрока пять забитых мячей и три результативные передачи в шести матчах чемпионата мира.

Сборная Аргентины встретится в финале мундиаля с Францией, матч пройдет 18 декабря, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.