Парфёнов признался, что в финале ЧМ-2022 будет болеть за Аргентину, но не из-за Месси

Наставник «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался в преддверии финала чемпионата мира – 2022, в котором сборная Аргентины сыграет с Францией.

«Однозначно, что Аргентина и Франция достойны финала. Симпатию в этом финале отдам Аргентине. Не из-за Месси. Я не поклонник таланта Месси. Просто Аргентина давно не выигрывала», — цитирует Парфёнова «Чемпионат». Специалист отметил, что у аргентинцев много игроков хорошего уровня, которые выступают в топовых лигах.

Финальная встреча чемпионата мира Аргентина – Франция состоится 18 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.