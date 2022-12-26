Клопп: «Месси – лучший футболист за всё время, что я живу, очень рад за Лео»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о триумфе сборной Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

В преддверии матча Английской премьер-лиги против «Астон Виллы» журналисты попросили немецкого наставника поделиться мыслями относительно итогов мундиаля: «Поздравляю сборную Аргентины. Этот финал был лучшим из всех, что я когда-либо видел, если брать в расчёт произошедшее после 80-й минуты матча. Очень рад за сборную Аргентины, которая долго ждала триумфа, и персонально за Лео Месси – лучшего футболиста за всё время, что я живу», – заявил Клопп.

Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции завершился со счётом 3:3 (4:2 в серии пенальти).