Чанов рассказал, какие хитрости использует Мартинес во время отражения пенальти

Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов оценил игру голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что 30-летний футболист был признан лучшим вратарём мундиаля, выигранного его национальной командой впервые с 1986 года. В финальной игре против Франции (3:3, 4:2 — пен) Мартинес отразил 11-метровый удар от Кингсли Комана в серии послематчевых пенальти.

По мнению Чанова, умение отражать пенальти — сильная сторона аргентинского голкипера.

«Задача — заставить бьющего отправить мяч туда, куда тебе нужно. Для этого существуют всякие вратарские хитрости вроде оставленного угла или наклона головы. И в этом как раз сильная сторона Мартинеса», — цитирует Чанова «Матч ТВ».