Рой Кин назвал фаворита финала чемпионата мира - 2022

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мыслями о предстоящем финале чемпионата мира – 2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

«Хороший, интригующий поединок. Нельзя сказать, что у Франции непобедимая команда, но она систематически добивается результата. Но Аргентина будет фаворитом, учитывая их настрой и заряженность. К тому же у них есть Лионель Месси. На мундиале он показывает прекрасную игру. Надеюсь, что Аргентина победит ради него», - передает слова Роя Metro.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – 18:00 по московскому времени.