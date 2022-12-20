Ребров: Всегда нравилась Франция, но в финале ЧМ-2022 болел за Аргентину

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров в разговоре с журналистами поделился впечатлениями от финала катарского чемпионата мира.
Ребров сказал «Матч ТВ», что на мундиале болел за сербов и немцев, но обе сборные быстро закончили своё выступление на турнире. Экс-вратарь отметил, что ему всегда импонировала игра французской национальной команды.
«Но был Лионель Месси и вся эта история с наследием, так что в финале чемпионата мира пришлось всё же поболеть за аргентинскую сборную», - добавил Ребров.
Напомним, что аргентинская команда с 35-летним Лионелем Месси в составе в серии пенальти обыграла французов и выиграла титул.
Бан пользователя