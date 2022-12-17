Сунесс рассказал, в чём Месси лучше Мбаппе

Знаменитый экс-полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс сравнил звёзд сборных Аргентины и Франции, которые сыграют в финале чемпионата мира.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе проводят сверхуспешный турнир в индивидуальном плане – по пять голов у каждого. Финальная встреча между аргентинцами и французами состоится 18 декабря.

«Возможно, у Месси нет взрывной скорости, которой обладает Мбаппе, но он наделён неповторимым футбольным интеллектом и техникой. Передвигаясь по полю и сканируя ситуацию вокруг себя, он видит то, что не видят другие. Что касается Мбаппе, его главная сильная сторона – безумная скорость, но он уже не будет бегать быстрее. Сможет ли он адаптироваться в будущем, когда станет медленнее?» – приводит Daily Mail слова Сунесса.