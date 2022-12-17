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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сунесс рассказал, в чём Месси лучше Мбаппе

17 Декабря 2022 • 20:22 Комментировать (1)
Аргентина
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Франция
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Через 20 ч. 2 мин.

Знаменитый экс-полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс сравнил звёзд сборных Аргентины и Франции, которые сыграют в финале чемпионата мира.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе проводят сверхуспешный турнир в индивидуальном плане – по пять голов у каждого. Финальная встреча между аргентинцами и французами состоится 18 декабря.

«Возможно, у Месси нет взрывной скорости, которой обладает Мбаппе, но он наделён неповторимым футбольным интеллектом и техникой. Передвигаясь по полю и сканируя ситуацию вокруг себя, он видит то, что не видят другие. Что касается Мбаппе, его главная сильная сторона – безумная скорость, но он уже не будет бегать быстрее. Сможет ли он адаптироваться в будущем, когда станет медленнее?» – приводит Daily Mail слова Сунесса.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Франции Грэм Сунесс Килиан Мбаппе
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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Комментарии (1)
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ARTUR
17 Декабря 2022 в 20:35
Совершенно верно , он как и Роналду,пока бегает еще создается впечатление что он офигенный игрок , нужно все же признать ,что и поле он видит , вернее когда хочет этого , у него есть футбольный интелект , только его не развивали после Монако , а возвели сразу в короли , он уже стал лениться , зачем?? чернуху за него сделают остальные , а он просто будет скрещивать ручки и выпячивать губищи , ему так же мешает нахождение Месси и Нея в ПСЖ.. он не развивается, и просрет карьеру точно так же как Ней..хотя ему повезло ,он на хорошей волне попал в сборную и стал ЧМ .
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