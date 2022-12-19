Вратарь сборной Аргентины рассказал о своём состоянии перед серией пенальти

Страж ворот сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о победе над командой Франции в финале чемпионата мира – 2022.

«В этом матче нам пришлось много страдать. Казалось, мы держим ситуацию под полным контролем, но соперник смог переломить ход встречи за считанные минуты. Это был очень сложный матч. В самом конце они могли вырвать победу, но я успешно сыграл ногой.

Перед серией пенальти я был абсолютно спокоен. В такие моменты нужно хладнокровие. Моя мечта сбылась. Посвящаю победу своей семье», - передает слова голкипера RMC Sport.

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 3:3. В серии пенальти Аргентина оказалась точнее – 4:2.