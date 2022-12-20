Уилкшир: «В этом поколении Месси лучший с отрывом»

Экс-защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о финальном матче чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции. Поединок завершился вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались «альбиселесте» - 4:2.

«Возможно, это и правда лучший финал, в этом матче было все. Фантастический матч, я очень рад за Месси. В этом поколении Лионель лучший с отрывом», - приводит слова Уилкшира издание «РБ Спорт».

Аргентина стала чемпионом мира впервые за 36 лет. Ранее они выигрывали ЧМ в 1978 и 1986 годах.

Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира. 35-летний форвард отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.