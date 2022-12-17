Ренар: «Мы сосредоточились не только на Месси, но и на всей команде в целом»

Французский наставник национальной сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар дал совет игрокам и тренерскому штабу сборной Франции в преддверии финала чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Мы сосредоточились не только на Месси, но и на всей команде в целом. Нужно рассматривать его в этом контексте, чтобы проанализировать зону влияния и понять, как он получает мячи», - цитирует француза L'Equipe.

Специалист считает, что за 40 метров до собственных ворот Месси нужно максимально прессинговать и перекрывать все свободные зоны для того, чтобы у аргентинца не оставалось свободы. У Франции, по мнению эксперта, эти задачи способны выполнить Рабио и Тчуамени.

Противостояние между южноамериканской и европейской сборными начнётся завтра, 18 декабря, в 18:00.