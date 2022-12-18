Линекер высказался об игре Жиру за сборную Франции

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер высказался о форварде Оливье Жиру.

«Пример Оливье показывает, что возрастные форварды могут много забивать. Сейчас футболисты намного дольше играют. На мундиале в России Жиру не пробил ни разу по воротам соперников, но он все равно являлся очень важным звеном в команде. Спустя четыре года в 36-летнем возрасте он забил четыре мяча в Катаре. Он всегда был отличным завершителем», - передает слова Линекера пресс-служба ФИФА.

В финале чемпионата мира Франция сыграет против Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 мск.