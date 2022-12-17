Анчелотти: «Финал чемпионата мира выглядит равным и конкурентным»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящей игре между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира.

По мнению итальянского специалиста Аргентина и Франция между собой сильно похожи, так как оба коллектива одинаково действуют в обороне, а также имеют в своих составах талантливых игроков, таких как Месси, Гризманн, Альварес Мбаппе и Дембеле.

«Учитывая потенциал коллективов, финал выглядит равным и конкурентным. Мы обязательно получим удовольствие», — написал Анчелотти в своих социальных сетях.

Матч Аргентина — Франция состоится завтра, 18 декабря. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.