Скалони: «Я уже решил, как мы будем играть против Франции»

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своим мнением о Килиане Мбаппе, а также рассказал, в чем будет заключаться главная задача аргентинской команды в финале ЧМ-2022 против Франции.

«Сборная Франции – это не только Мбаппе. В их составе есть много очень опасных футболистов. Килиан молод, он все еще может совершенствоваться как игрок.

Я уже решил, как мы будем играть против Франции. Осталось провести еще одну тренировку. Наша идея состоит в том, что доставить сопернику проблемы, но как можно меньше страдать самим», — передает слова Скалони Essentially Sports.

За текстовой трансляцией поединка можно следить на сайте LiveResult.ru. Матч начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.