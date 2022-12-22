Червиченко назвал главное разочарование ЧМ-2022

Мундиаль в Катаре закончился пять дней назад, а подводить итоги мы будем ещё долго. Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие сборные на минувшем мундиале удивили его в отрицательном ключе.

«Самое большое разочарование – большие европейские лидеры вроде сборной Германии», - цитирует Червиченко «Чемпионат». Нестабильной бывший менеджер назвал игру сборной Португалии.

Отметил Червиченко и сборную Нидерландов, которая выступила ровно так, как от неё и ожидали.

Напомним, немцы на мундиале в Катаре не вышли из квартета Е, пропустив вперёд сборные Японии и Испании, а португальцы проиграли в четвертьфинале сборной Марокко и вылетели из турнира.