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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Каррера: «В финале чемпионата мира буду болеть за Аргентину»

18 Декабря 2022 • 11:34 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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Через 4 ч. 43 мин.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какую сборную он будет поддерживать в финале чемпионата мира. Напомним, в решающей игре текущего мундиаля сойдутся команды Аргентины и Франции.

«В финале я буду болеть за сборную Аргентину, у них очень хорошая команда. Но матч будет нелёгким для обеих команд», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени. Если победу в предстоящей встрече одержат «трёхцветные», то им удастся стать третьей командой в истории после Бразилии и Италии, которой удалось выиграть два мундиаля кряду.

Напомним, что вчера, 17 декабря, в матче за третье место сборная Хорватии одолела Марокко (2:1).

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Сборная Аргентины Сборная Франции Массимо Каррера
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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