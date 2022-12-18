Каррера: «В финале чемпионата мира буду болеть за Аргентину»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какую сборную он будет поддерживать в финале чемпионата мира. Напомним, в решающей игре текущего мундиаля сойдутся команды Аргентины и Франции.

«В финале я буду болеть за сборную Аргентину, у них очень хорошая команда. Но матч будет нелёгким для обеих команд», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени. Если победу в предстоящей встрече одержат «трёхцветные», то им удастся стать третьей командой в истории после Бразилии и Италии, которой удалось выиграть два мундиаля кряду.

Напомним, что вчера, 17 декабря, в матче за третье место сборная Хорватии одолела Марокко (2:1).