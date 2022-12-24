Надаль: То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым

Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался по поводу победы аргентинского форварда Лионеля Месси на катарском чемпионате мира.

Надаль сказал Football Espana, что с удовольствием наблюдал за плей-офф катарского мундиаля, даже после того как, сборная Испании вылетела с турнира. Теннисист отметил, что особенно наслаждался невероятным финалом.

«Когда Месси забил в овертайме, то я не смог сдержать слёзы. То, что Лионель стал чемпионом мира, сделало меня счастливым», - добавил Надаль.

Напомним, что 35-летний аргентинский футболист впервые в карьере выиграл чемпионат мира. В финальном поединке Аргентина по пенальти обыграла Францию.