Митрюшкин: «Эмилиано Мартинес заслужил «Золотую перчатку»

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин высказался о вратарской игре на прошедшем чемпионате мира.

«Игры в живую не смотрел, смотрел только обзоры. Эмилиано Мартинес заслужил «Золотую перчатку», аргентинцы выиграли турнир, он отбил много решающих пенальти. Остальные вратари себя тоже очень хорошо показали – Ливакович, Буну. Я и до этого знал, что они классные вратари, особенно Буну», – рассказал воспитанник «Спартака», чьи слова приводит пресс-служба подмосковного клуба. Также Митрюшкин выделил Мануэля Нойера, назвав немецкого капитана идеальным стражем ворот за его умения играть на линии и ногами.

Напомним, что лучшим голкипером катарского мундиаля был признан аргентинец Эмилиано Мартинес, выигравший золотую медаль турнира.