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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Митрюшкин: «Эмилиано Мартинес заслужил «Золотую перчатку»

24 Декабря 2022 • 15:08 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин высказался о вратарской игре на прошедшем чемпионате мира.

«Игры в живую не смотрел, смотрел только обзоры. Эмилиано Мартинес заслужил «Золотую перчатку», аргентинцы выиграли турнир, он отбил много решающих пенальти. Остальные вратари себя тоже очень хорошо показали – Ливакович, Буну. Я и до этого знал, что они классные вратари, особенно Буну», – рассказал воспитанник «Спартака», чьи слова приводит пресс-служба подмосковного клуба. Также Митрюшкин выделил Мануэля Нойера, назвав немецкого капитана идеальным стражем ворот за его умения играть на линии и ногами.

Напомним, что лучшим голкипером катарского мундиаля был признан аргентинец Эмилиано Мартинес, выигравший золотую медаль турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Митрюшкин Эмилиано Мартинес
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