Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира

Один из героев финала чемпионата мира по футболу в Катаре Анхель ди Мария сделал себе памятную татуировку с главным трофеем турнира – Кубком мира. Фотографией тату на бедре он поделился в своих соцсетях.

Ди Мария забил второй гол «альбиселесте» в матче. Он красиво замкнул контратаку аргентинцев в первом тайме и сделал счёт 2:0.

Всего на турнире 34-летний ди Мария вышел на поле пять раз, помимо гола знаменитый аргентинец оформил ещё и два ассиста.

«Альбиселесте» впервые за 36 лет порадовали своих фанатов завоёванным Кубком мира. А ди Мария стал первым аргентинцем, который выигрывал финал футбольного турнира на Олимпиаде, финал Кубка Америки и финал чемпионата мира по футболу.