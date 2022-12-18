Месси открыл счёт в финале чемпионате мира

В финале чемпионата мира по футболу играют сборные Аргентины и Франции. В середине первого тайма вингер южноамериканской команды Анхель ди Мария прорвался в штрафную и упал после контакта с соперником, Усманом Дембеле. Арбитр посчитал, что это фол - пенальти, его помощники на системе ВАР подтвердили правильность его решения.

К мячу подошел капитан сборной Аргентины Лионель Месси и пробил в правый нижний угол ворот. Голкипер Уго Льорис бросился к другой штанге.

На 23-й минуте счет стал 1:0 в пользу сборной Аргентины.

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