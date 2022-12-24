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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бородюк назвал главное разочарование чемпионата мира

24 Декабря 2022 • 22:40 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный в прошлом футболист, а ныне российский тренер Александр Бородюк подвёл итоги катарского чемпионата мира.

«Был достойный финал. Франция и Аргентина показали очень хороший футбол в плане игровой дисциплины, тактических вариантов», - цитирует Бородюка «Чемпионат».

Он отметил, что аргентинцы после неудачного старта на турнире нашли в себе силы, чтобы исправить положение и довести дело до победы. «Альбиселесте» сумели перестроиться и показать лучший футбол, ведь всё могло быть по-другому.

Разочарованием турнира Бородюк назвал сборные Германии и Бельгии, которые приехали на турнир совершенно не готовыми к нему и закономерно провалились, заняв третьи места в соседних группах – Е и F.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Аргентины Сборная Бельгии Александр Бородюк
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