Бородюк назвал главное разочарование чемпионата мира

Известный в прошлом футболист, а ныне российский тренер Александр Бородюк подвёл итоги катарского чемпионата мира.

«Был достойный финал. Франция и Аргентина показали очень хороший футбол в плане игровой дисциплины, тактических вариантов», - цитирует Бородюка «Чемпионат».

Он отметил, что аргентинцы после неудачного старта на турнире нашли в себе силы, чтобы исправить положение и довести дело до победы. «Альбиселесте» сумели перестроиться и показать лучший футбол, ведь всё могло быть по-другому.

Разочарованием турнира Бородюк назвал сборные Германии и Бельгии, которые приехали на турнир совершенно не готовыми к нему и закономерно провалились, заняв третьи места в соседних группах – Е и F.