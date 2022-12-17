Канчельскис: «В этом финале у меня симпатия к Аргентине»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем финале катарского чемпионата мира.

«В этом финале у меня симпатия к Аргентине. Но я думаю, что Франция выиграет чемпионат мира. Дай бог, чтобы Аргентина победила — было бы хорошо. Но у французов больше шансов на победу», — заявил экс-футболист в интервью «Чемпионату».

Напомним, что решающий матч мундиаля пройдёт в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток на стадионе в Лусаиле запланирован на 18:00 по московскому времени.