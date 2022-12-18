Неймар поздравил Месси с победой на чемпионате мира

Лидер сборной Бразилии и форвард «ПСЖ» Неймар поздравил своего одноклубника Лионеля Месси с победой на чемпионате мира в Катаре. Сегодня «альбиселесте» впервые за 36 лет взяли титул чемпионов мира по футболу.

«Поздравляю, брат», - кратко написал Неймар в соцсетях. И добавил фото Месси вместе с трофеем чемпионов мира.

Неймар и Месси вместе долгое время играли в «Барселоне», а теперь являются одноклубниками по французскому «ПСЖ». Сборная Бразилии, за которую выступает Неймар, вылетела на мундиале в Катаре на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Хорватии – будущему бронзовому призёру турнира.

Сборная Аргентины, в свою очередь, выбила в полуфинале хорватов из турнира – 3:0.