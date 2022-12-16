Орещук: «Хочется, чтобы Месси выиграл кубок мира»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался касательно предстоящего финального поединка между сборными Аргентины и Франции на ЧМ-2022.

«Хочется, чтобы французы выиграли, но в тоже время хочется, чтобы Месси выиграл кубок. Сердце будет разрываться. Тяжелый матч для обеих команд, Аргентина точно даст бой», - передает слова Орещука Metaratings.ru.

Финальный матч сборных Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что французы являются действующими чемпионами мира.