Глава федерации футбола Франции: «Бензема не мог сыграть на ЧМ-2022»

Президент Французской федерации футбола Ноэль ле Грэ поделился мыслями о решении Карима Бензема завершить карьеру в сборной.

Форвард мадридского «Реала» не сыграл на чемпионате мира в Катаре из-за травмы, а после окончания мундиаля объявил об уходе из национальной команды.

«Судя по всему, после ряда травм он решил полностью сосредоточиться на выступлениях за клуб, – рассказывает ле Грэ в интервью Ouest-France. – Насколько мне известно, он совсем недавно возобновил тренировки, поэтому никак не мог вернуться на поле на чемпионате мира. Наш персонал сделал то, что было необходимо для блага самого Бензема, отправив его лечиться в Мадрид», – считает глава федерации футбола Франции.