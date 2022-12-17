Кафельников рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Бывший теннисист Евгений Кафельников ответил на вопрос, за какую команду будет болеть в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я не знаю лучший ли в Катаре чемпионат мира за всю историю или нет. Откуда же я могу знать? В финале буду болеть за французов», — приводит слова Кафельникова портал «РБ Спорт».

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины разгромила Хорватию со счетом 3:0, а Франция одолела Марокко (2:0).

Финальный матч мундиаля между Аргентиной и Францией состоится завтра, 18 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.