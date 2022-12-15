Тчуамени рассказал, как сдержать Месси

Опорный полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени пообщался с журналистами после выхода в финал ЧМ-2022. В полуфинальном матче «трёхцветные» переиграли команду Марокко со счетом 2:0.

«В матче с Аргентиной нужно хорошо защищаться, только так мы сможем сдержать Месси. Мы должны показать свои лучшие качества. При этом у соперника помимо Лео есть много хороших игроков. Поэтому нам нужно быть максимально готовыми. Мы имеем возможность написать историю», - передает слова хавбека Lequipe.

Финальный матч мундиаля в Катаре состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.