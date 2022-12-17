Дембеле: «Месси очень помог мне, когда я только перешёл в «Барселону»

Полузащитник сборной Франции Усман Дембеле поделился впечатлениями о Лионеле Месси, с которым отыграл 4 года в составе каталонской «Барселоны». Напомним, оба игрока завтра встретятся друг против друга в финале чемпионата мира.

«В раздевалке Месси является очень спокойным человеком, который помогает молодым футболистам. Лионель очень помог мне, когда я только перешёл в «Барселону». Он сделал для меня очень много вещей», – сказал Дембеле на пресс-конференции перед финалом.

Дембеле уже выигрывал чемпионат мира, тогда как в арсенале Месси есть всего лишь серебряная медаль мундиаля. Завтра в 18:00 по московскому времени у аргентинца будет шанс добыть заветный трофей.