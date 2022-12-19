Байдачный — о финале ЧМ-2022: Это был самый трагический финал в истории

Бывший тренер «Ахмата» Анатолий Байдачный поделился с журналистами своим мнением по поводу финального поединка на катарском чемпионате мира по футболу.

Байдачный сказал«РБ-Спорту», что это был самый трагический финал в истории чемпионатов мира. Опытный специалист отметил, что матч получился настоящим нервным испытанием для зрителей.

«Это был матч, когда до последней секунды было неизвестно, что произойдёт и кто в итоге победит», - добавил Байдачный.

Напомним, что в основное и дополнительное время команды сыграли вничью со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы, которые выиграли свой третий чемпионский титул.