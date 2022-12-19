Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ещё может сыграть за сборную Франции.

Недавно 34-летний игрок объявил об уходе из национальной команды. Главная причина такого решение, как принято считать, – конфликт с персоналом сборной, включая Дидье Дешама. Главный тренер «трёхцветных» вынудил Бензема вернуться домой, однако сам форвард считал, что успеет восстановиться по ходу турнира и сможет вернуться в состав.

По сведениям Foot Mercato, действующий обладатель «Золотого мяча» может пересмотреть свой уход из сборной, если её возглавит Зинедин Зидан, считающийся главным кандидатом на роль преемника Дешама. Контракт нынешнего рулевого французов истекает в декабре, но ещё может быть продлён.