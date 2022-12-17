Трезеге: «У Мбаппе здоровые амбиции, он хочет стать лучше Месси»

Бывший игрок сборной Франции Давид Трезеге поделился своим мнением о нападающем Килиане Мбаппе.

«Я считаю, что приходит новое поколение игроков, поколение Мбаппе и Холанна. У Килиана здоровые амбиции, он хочет стать лучше Месси, это его мотивация. Повседневная жизнь рядом с Лионелем и Неймаром помогает ему учиться чему-то новому», — передает слова Трезеге TyC Sports.

Напомним, что французская команда сыграет в финале ЧМ-2022 против команды Аргентины. Встреча начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.