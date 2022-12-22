Канчельскис: «Глава ФИФА Инфантино хочет выделиться»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал стиль одежды президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Глава ФИФА Инфантино хочет выделиться. Он и выделяется — ходит в костюме и белых кроссовках. Под костюм белые кроссовки — это как-то не очень убедительно. Президент федерации и ты ходишь вот так — это же бред. Ладно, они там все немного попутали реальность с жизнью», — заявил экс-полузащитник российской сборной в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в своей должности Инфантино находится с 2016 года. Катарский чемпионат мира стал вторым для него в статусе главы Международной федерации футбола.