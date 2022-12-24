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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Малафеев назвал двух сильнейших футболистов мира на данный момент

24 Декабря 2022 • 21:25 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший голкипер сборной России и петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал самых сильных игроков в мире в данный момент и заявил, что ничуть не удивлён паре, которая в итоге сыграла в финале чемпионата мира в Катаре.

«Месси и Мбаппе — два сильнейших игрока на данный момент. Неудивительно, что их сборные встретились в финале», - цитирует экс-голкипера «Спорт-Экспресс».

Малафеев добавил, что мундиаль подарил много неожиданных результатов. В особенности – от сборной Марокко, которая выиграла группу и выбила в плей-офф сборные Испании и Португалии. Но финал – объективен и понятен.

На чемпионате мира в Катаре впервые за 36 лет мировых первенств победила сборная Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Вячеслав Малафеев Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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ингерман
24 Декабря 2022 в 21:56
ай.. мбапе и холанд.. шмеци - распеареннае чмо! А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
24 Декабря 2022 в 21:55
Да.. Мы наблюдаем развилку поколений... Они оба по своему хороши..
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