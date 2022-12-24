Малафеев назвал двух сильнейших футболистов мира на данный момент

Бывший голкипер сборной России и петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал самых сильных игроков в мире в данный момент и заявил, что ничуть не удивлён паре, которая в итоге сыграла в финале чемпионата мира в Катаре.

«Месси и Мбаппе — два сильнейших игрока на данный момент. Неудивительно, что их сборные встретились в финале», - цитирует экс-голкипера «Спорт-Экспресс».

Малафеев добавил, что мундиаль подарил много неожиданных результатов. В особенности – от сборной Марокко, которая выиграла группу и выбила в плей-офф сборные Испании и Португалии. Но финал – объективен и понятен.

На чемпионате мира в Катаре впервые за 36 лет мировых первенств победила сборная Аргентины.