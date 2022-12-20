Малафеев — о финале ЧМ-2022: Сейвы Мартинеса и Льориса стали украшением этой безумной игры

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил игру вратарей Уго Льориса и Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира 2022 года. Стоит отметить, что аргентинец был признан лучшим вратарем мундиаля.

«Ничего не могу сказать про игру Уго Льориса, потому что он в целом выступил на своем уровне. А вот Мартинес впечатлил своей хладнокровностью и стремлением сыграть в каждом эпизоде до конца», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, нужно отметить те спасения, которые вратари совершили в конце экстра-тайма в финальном матче чемпионата мира, они украсили эту игру.

Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.) и завоевала Кубок мира.