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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Алдонин: «Мбаппе — потрясающий нападающий»

19 Декабря 2022 • 16:44 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Его результативность на чемпионате мира – это что-то с чем-то. Потрясающий нападающий, с надеждой на будущее можно смотреть на него и любоваться, что им, что Холанном», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

По мнению эксперта, Мбаппе показывает очень высокий уровень в молодом возрасте, в финале турнира он играл так, будто находился на тренировке.  

23-летний форвард забил восемь голов на чемпионате мира и стал лучшим бомбардиром минувшего мундиаля в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Сборная Франции Евгений Алдонин Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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