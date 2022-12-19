Алдонин: «Мбаппе — потрясающий нападающий»

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Его результативность на чемпионате мира – это что-то с чем-то. Потрясающий нападающий, с надеждой на будущее можно смотреть на него и любоваться, что им, что Холанном», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

По мнению эксперта, Мбаппе показывает очень высокий уровень в молодом возрасте, в финале турнира он играл так, будто находился на тренировке.

23-летний форвард забил восемь голов на чемпионате мира и стал лучшим бомбардиром минувшего мундиаля в Катаре.